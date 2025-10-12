映画「オーシャンズ14」の撮影が、来年に開始されるようだ。ジョージ・クルーニーが、ジュリア・ロバーツ、ブラッド・ピット、マット・デイモン、ドン・チードルらおなじみのメンバーと共に、同人気シリーズの撮影に取り掛かることを明かした。 【写真】ジュリア・ロバーツとジョージ・クルーニー昨夜も仲良く食事 ジョージはE!ニュӦ