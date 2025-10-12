Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñ76¼þÇ¯¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ÷¤Ã¤¿½ËÅÅ¤ËÅúÅÅ¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÃæÄ«¤Ï±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÆ±»Ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï12Æü¡¢¡Ö¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬1Æü¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ËÅÅ¤ËÂÐ¤·½¬¼çÀÊ¤¬9Æü¤ËÅúÅÅ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÅúÅÅÁ´Ê¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï½ñ´Ê¤Ç¡ÖÃæÄ«¤Ï±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤·¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦Î©ÇÉ¤ÊÎÙ¿Í¡¢Î©ÇÉ¤ÊÍ§¿Í¡¢Î©ÇÉ¤ÊÆ±»Ö¡£Î¾¹ñ´Ö¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿ÆÁ±¤ÏºÐ·î¤¬Î®¤ì¤ë¤Û¤É¤è