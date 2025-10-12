レイズの前オーナー、スチュアート・スターンバーグ氏（66）は常に低年俸を維持しながら、チームを勝たせてきたことで有名だ。だが、そのスターンバーグ氏が今年9月30日に17億ドル（約2567億円）での球団売却を完了した後、球団関係者に大盤振る舞いをしたことで球界関係者を驚かせている。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が11日（日本時間12日）に報じた。スターンバーグ氏はレイズの全正社員（500人以上）に現金ボー