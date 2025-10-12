¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï12ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÈÀ¯ºöÌÌ¤Ç°ú¤­Â³¤­¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï10Æü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¸Ä¿Í¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¯ºö¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¤Ç¤â°ìÆü¤âÁá¤¯¹ñÌ±¤ËÀ¯ºö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£