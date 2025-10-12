²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¹õÅü¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡Ö¹õÅü¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡Û¡Ö¹õÅü¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ºîÀ®ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ËõÃãÉ÷Ì£¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª¡×Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿ºàÎÁ¤ÏÁ´Î³Ê´¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ëÊ´¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢Æ¦Æý¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡¢Íñ¡¢¥ª