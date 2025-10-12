TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）が12日放送され、連立政権からの離脱を表明した公明党の斉藤鉄夫代表がインタビュー出演した。同局佐々木舞音アナウンサーが斉藤氏を取材。「オブラートに包まずおうかがいしますが、ぶっちゃけ（自民党新総裁の）高市（早苗）さんのことは好きですか？嫌いですか？」と質問をぶつけると、「高市さんとは実は30数年前、あの方はもともと新進党にいらっしゃいました。私も新進党」