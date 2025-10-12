自身のホームランも空砲となった鈴木誠也(C)Getty Imagesカブスが現地時間10月11日に敵地で行われたブリュワーズとの地区シリーズ第5戦に1-3で惜敗。通算2勝3敗となり、ナ・リーグ優勝決定シリーズへの進出を逃した。【動画】163.1キロ撃ち！鈴木誠也の驚愕の逆方向弾をチェック鈴木誠也の“歴史的一発”も及ばなかった。「4番・右翼」で先発出場した主砲は、1点を追う2回の第1打席。ブリュワーズ2番手のジェイコブ・ミジオロ