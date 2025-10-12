アユニ・D率いるPEDROが、8月11日に日比谷野外大音楽堂で開催した「PEDRO Special One-Man Show「ちっぽけな夜明け」」。アユニ・Dにとって野音は、BiSH加入後の初ツアーファイナルで立ったこともあり、「PEDROとして必ず立ちたい」と願っていた場所だ。そんな特別な公演を、MTVでは、ライブ映像に加えてインタビューや貴重な密着映像を交えた特別番組として放送する。放送に際して、アユニ・Dに野音ライブを振り返りつつ、見どこ