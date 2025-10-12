½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¿©»ö²ñ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢µÓËÜ²È¤ÎÃæ±à¥ß¥Û¤é¤ÈÅÚº´ÎÁÍýÅ¹¡Ö¡ØÇªÊÝ´õ¡Ù¡Ê¤Í¤Ü¤±¡Ë¡×¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿©»ö²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ±àÀèÀ¸¤È¤Î¤ªÏÃ¤·¤ÏÌÌÇò¤¹¤®¤¿¡£ÏÃ¤¬¿Ô¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥¶¥­¥ä¥Þ¤¯