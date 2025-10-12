中国国旗【北京共同】中国商務省は12日、米国が中国に100％の追加関税を課した場合は「相応の措置を取る」との報道官談話を出した。トランプ米大統領は中国のレアアース（希土類）輸出規制に反発し、11月1日から追加関税を課すと表明しており、これに対する報復を示唆した。中国は9日、レアアースや関連技術などの輸出規制を強化すると発表した。今回の談話では「中国の輸出管制は輸出禁止ではない」と強調。民生用途のレアア