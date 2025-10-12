ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Ï12Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÈÆüËÜ¤Î¹©·Ý¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇã¤Ã¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÈÆüËÜ¤Î¹©·Ý¡×¥·¥ê¡¼¥ºÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º´²ì¸©¤Î¼§´ï¡¦ÆéÅç¾Æ¤ä°¦É²¸©¤Î¼ê¹÷¤­ÏÂ»æ¡¢ÀéÍÕ¸©¶å½½¶åÎ¤¤Î¾Ë»Ò¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÉ½¸½¡£ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë³Ú¤·¤¯¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢ËüÇî³«Ëë»þ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¡ÖÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Ë¤è¤ë