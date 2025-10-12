１１月１０日で没後１１年を迎える福岡県中間市出身の俳優・高倉健さん（享年８３歳）をしのぶ黄色いタオル約２００枚が１１日夕、北九州市八幡西区の運河「堀川」に飾られた。両岸にともされたイルミネーションの明かりとともに、秋の夜風に揺れている。堀川近くの東筑高生だった高倉さんは、ＪＲ折尾駅から川沿いを歩いて通学した。黄色いタオルは、市民グループ「堀川再生の会・五平太」が、高倉さんの代表作「幸福の黄色い