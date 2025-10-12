立憲民主党の野田佳彦代表は12日のフジテレビ番組で、首相指名選挙を巡り、国民民主党の玉木雄一郎代表への投票も選択肢だとの考えを重ねて示し、政策面で互いの歩み寄りが必要だと訴えた。「詰めたいことがあるならば話し合いたい。玉木氏も首相を目指すのであれば、協議に応じてほしい」と述べた。玉木氏は、立民とは安全保障やエネルギー政策で隔たりがあると主張し、首相指名選挙の候補者一本化に否定的な見解を示している