ＴＢＳ系「サンデーモーニング」が１２日放送され、自公連立政権崩壊について特集した。１０日に行われた自民党・高市早苗新総裁と公明・斉藤鉄夫代表との党首会談で、斉藤代表が連立離脱を伝達。斉藤代表はその理由について、公明党が要求していた政治とカネの問題を巡り企業献金の規制強化について、自民から明確な回答が得られなかったと説明した。ＶＴＲで出演した政治ジャーナリストの後藤謙次氏はそれ以外の理由を指摘