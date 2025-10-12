平将明デジタル大臣が１２日、「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では公明党が自民党との連立政権から離脱することを取り上げた。高市氏は麻生太郎氏を副総裁、麻生派の鈴木俊一氏を幹事長、同じく麻生派の有村治子氏を総務会長、小林鷹之氏を政調会長、古屋圭司氏を選対委員長、幹事長代行に萩生田光一氏を起用した。麻生氏の影響を強く受ける人事に平氏は「総裁選の最中に『昔のように派閥の領袖や麻生さ