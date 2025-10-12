Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞ¤ÎÏ¢·È¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¡×¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Î¤ê¤·¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§(¶ÌÌÚ»á¤¬)ÁíÍý¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ÎÅÙÎÌ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤â¤Î¤ê¤·¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¼¤ÒÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£Ï¢·È¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¨