本当にいつものマーベルと違うぞ！マーベル・テレビジョン新作「ワンダーマン」より初の予告編映像が公開された。2026年1月、で全8話が一挙配信だ。 原作コミックにおけるワンダーマンは、バロン・ジモにイオンエネルギーを注入されたことで、超人的な身体能力や飛行能力を手に入れたというヒーロー。このドラマでは設定を大胆にアレンジ。「ワンダーマン」はこの世界でかつて愛