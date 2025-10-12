プロダンサー・NOSUKEさんが教えるダンス×エクササイズのボディメイク法、通称“ダンエク”。今回は関節のダンエクを紹介。また、読者から質問を募集し、プロダンサーに聞きたいあれこれを教えてもらいました。Let’s ダンエク！ ダンスト！1、ダンスの動きで楽しく続くボディエクササイズ。2、テンポ次第であなたに合ったダンエクに。3、好きな音楽に合わせて毎日続く運動に。PLAY LISTBPM（Beat Per Minute）の数字が大きい＝ス