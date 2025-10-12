世の中には電車の中でキスをするようなカップルもいるものです。そんな人によっては不快と感じる状況に置かれた場合、どう振る舞うべきでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「デート中バカップルに遭遇したとき、『大人だな』と尊敬されるリアクション」をご紹介します。【１】「知り合いに見られても胸を張れるのならいいと思う」と深い考えを示す「迷惑に感じる人もいれば感じない人もい