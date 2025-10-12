この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 どんな夢を見ている？にっこりと眠る2匹の犬に4万いいね ご紹介するのは🐶ほんわか姉妹🐶(@siawase1717)さんが投稿したある動画です。わんちゃんを飼っていると、本当に犬なのかな？と思う仕草を見かける