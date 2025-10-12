◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第１日▽東大―立大（１２日・神宮）立大ＯＢで元巨人投手の横山忠夫氏（７５）が、試合前のレジェンド始球式に登場した。現役時と同じ背番号「２８」のユニホームでマウンドへ。ストライクゾーンからは外れたが、低い軌道のボールを投じ、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。横山氏は「６０点くらい。選手が見ているから、いい格好をしたかった。イマイチかな」と笑顔で自己採点した。