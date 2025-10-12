最近、マツダが変わりつつあるロータリーエンジンをBEVのレンジエクステンダーとして搭載した『MX-30ロータリーEV』、ソフトトップとハードトップという2台の『ロードスター』と続いた最近のマツダ話。最後に登場するのは『CX-60』のディーゼルである。【画像】デザインが素晴らしい！今回取材したマツダCX-60と欧州で発表済みの新型CX-5全49枚今回、マツダの話をテーマとしたのは理由があって、どうも最近、変わりつつあると感