２日、ベオグラードで新華社のインタビューに応じるタティヤナ・マツラ氏。（ベオグラード＝新華社配信／王韡）【新華社ベオグラード10月12日】セルビアの女性問題などを担当する閣僚のタティヤナ・マツラ氏はこのほど、首都ベオグラードで新華社のインタビューに応じ、中国北京で間もなく開かれる世界女性サミットへの期待を語った。マツラ氏も北京を訪れ、サミットに出席する予定だ。「忘れてはならないのは、北京が『