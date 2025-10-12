¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï12Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶åÎ¤Åê¼ê¤Ïº£µ¨25»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç11¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.41¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Âè2Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤òµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£