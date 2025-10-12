＜ビュイックLPGA上海最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。単独首位の勝みなみが日本時間午前11時38分にティオフを迎えた。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由は「オタ芸シャドー」だった!?前日は3パットでのボギーを叩いた1番パー4。2打目でグリーンを捉えると、約7メートルのバーディパットをナイスタッチで寄せると、返しを沈めてパー発進を決め