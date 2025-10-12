¡ã¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Presented by LEXUSºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ²£ÉÍCC¡ÊÆüËÜ¡Ë¡þ7315¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜÂç²ñ¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤ÏÁ°È¾¤ò2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚLIVE¡ÛÂç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò°ú¤­Ï¢¤ì¤ë¾¾»³±Ñ¼ùÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤ÈÈæ²Å°ìµ®¡£ÊÆß·Ï¡¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦12°Ì¥¿¥¤¡¢¶â»Ò¶îÂç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢