日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「朝ごはんやブランチ、おやつなどにも使えます」と紹介した、“お手軽”トーストレシピが22万回再生超えの反響を呼んでいる（10日 午後8時時点）。【動画】「簡単！シンプル！」「絶対おいしい」志麻さんが教える“チーズケーキ風トースト”の作り方この日、志麻さんが伝授したのは「チーズケーキ