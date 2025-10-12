ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ï£¸Æü¡¢»Ô¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¡²è²È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿»ÔÀ©»Ü¹Ô£·£°¼þÇ¯¤Îµ­Ç°¥¤¥é¥¹¥È¤Î¸ø³«¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹¾¸ý¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Î½÷À­¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Ï¹¾¸ý¤µ¤óÂ¦¤Ë¡¢µ­Ç°¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¤Î¹­Êó»ï¡Ö¹­Êó¤«¤·¤ï¡×¤ÎºòÇ¯£±£±·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë