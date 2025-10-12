俳優の高橋克典（60）が7日、自身のブログを更新。7月に“新たな家族”として迎え入れた愛猫・ミルリィちゃんの“ある行動”を写真で紹介し、喜びをにじませた。【写真】「う、嬉しい」高橋克典がキュンとした愛猫・ミルリィちゃんの姿7月12日のブログで、長年親交のある俳優・黒木瞳のもとで生まれたサイベリアンの赤ちゃんを譲り受けたことを報告。毛並みの美しい子猫を「なんて可愛い」「ドンピシャでご縁いただいた子」と