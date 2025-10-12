ユニクロは10月7日から、最低気温を表示した「大型気温計」を国内の駅ナカ4店舗で展開している。大型気温計が出現○国内駅ナカ店舗がヒートテックラッピングに変身10月7日から、国内の駅ナカ10店舗がヒートテック特別ラッピングに変身する。今年は4店舗に大型気温計が出現。毎日の最低気温を表示することで、その日に最適な「ヒートテック」のラインナップをわかりやすく提案する。ラッピングが施される店舗は、JR池袋駅中央1改札