「LIVE AZUMA 2025」が2025年10月18日（土）と19日（日）に、福島県の福島あづま球場及び、あづま総合運動公園にて開催される。2022年に始まって以来、今年で4回目となる「LIVE AZUMA」。昨年は2日間で37000人もの音楽ファンを集め、東北地方の大規模フェスとして定着。今年も総勢49組もの豪華アーティスト、DJが集結する。さらに120ブースを超えるフード&マーケットが出店する入場無料の「PARK LIFE」まで、音楽だけでなく衣