「怖い高血圧」は日頃の症状でわかる 「年齢＋90なら大丈夫だといっても、実は怖い高血圧だったらどうしよう」。そう不安になるのは当たり前です。そこで、怖い高血圧の特徴をお話しします。 年齢とともにジワジワと上がっていったのではなく、急激に上がる血圧の場合、隠れている病気を教えてくれるサインである可能性が高いのです。 たとえば脳梗塞を発症したとき、血圧は急激に上がります。上昇した血圧の数値だけにとらわれ