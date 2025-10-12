◆第７８回秋季全道高校野球大会▽１回戦士別翔雲５―３帯広三条（１２日・プレド）夏の北北海道大会に続き２季連続で道大会の開幕戦に登場した士別翔雲が５―３で帯広三条に勝利し、４年ぶりの１６強入りを決めた。６回まで帯広三条のエース安藤美壱（みいち、２年）の前に１安打。無得点に抑え込まれていたが、相手が継投に入った３点ビハインドの７回に集中打を見せた。１死一、二塁から６番・沢谷悠翔中堅手（１年）