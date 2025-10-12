¢£MLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¥«¥Ö¥¹1¡¼3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¥«¥Ö¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆ±ÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤Ç2017Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤¬1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤Ëº£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3¹æ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤ÇÃæÈ×°Ê¹ß