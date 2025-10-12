「ナ・リーグ・地区シリーズ、ブルワーズ３−１カブス」（１１日、ミルウォーキー）ブルワーズがカブスとの接戦を制して地区シリーズを突破。ナ・リーグの優勝決定シリーズはドジャースとブルワーズの組み合わせに決まった。ドジャースにとっては天敵がワールドシリーズ進出へ最大の壁となる。今季、レギュラーシーズンでは７月に敵地と本拠地で対戦。ミルウォーキーでは打線が計３試合で４得点に封じ込まれて３連敗。さらに