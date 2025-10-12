「ナ・リーグ・地区シリーズ、ブルワーズ３−１カブス」（１１日、ミルウォーキー）カブスがブルワーズに敗れ、地区シリーズで敗退となった。鈴木誠也外野手は二回にポストシーズン３発目となる同点ソロを放ったが、チームを勝利に導けず。今永昇太投手はブルペンで終戦を迎えた。ナインはベンチでブルワーズナインがグラウンドに飛び出し、喜ぶ様子を見つめた。主力選手は一様に厳しい表情を浮かべた。今永は肩を落としなが