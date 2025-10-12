俳優井内悠陽（21）が12日、都内で「井内悠陽1st写真集Fleur」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。昨年、スーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」（テレビ朝日系）の主人公・範道大也（ブンレッド）役で本格俳優デビュー。今年7月にはドラマ「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」（フジテレビ系）にも出演した。初の写真集に「素直にうれしいです。井内悠陽という自分の名前で世の中に作品が出ることは、