フェラーリジャパンが新型車「849テスタロッサ」を発表しました。テスタロッサというネーミングは実に33年ぶりとなります。名車テスタロッサの歴史を振り返るとともに、新型を写真付きで解説します。【前後編の後編】（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）フェラーリ新型「849テスタロッサ」が6465万円or7027万円で登場！2025年9月、フェラーリから新たなテスタロッサが登場しました。「849テスタロッ