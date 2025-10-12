歯周病は歯を失う原因の一つであり、成人の多くが罹患しているとされる身近な病気です。ところが初期段階では自覚症状がほとんどなく、気付いたときには進行しているケースも珍しくありません。放置すると歯を失うだけでなく、全身の健康にまで悪影響を及ぼすこともわかっています。本記事では、歯周病の基礎知識から初期症状、進行時の症状、さらに効果的な治療法までを解説します。 監修歯科医師：松浦 京之介（歯科医