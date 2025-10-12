日本語の「観光」に対応する中国語は「旅遊（リューヨウ）」とされる。しかし香港メディアの香港01は、日本人の「観光」と中国人「旅遊」では、実質が異なると紹介する記事を発表した。日本語の「観光」は、中国の古典から借用した言葉であり、本来の意味である「単なる遊び」ではない要素を残しているという。本記事は、同記事の主要部分を再構成したものだ。「観光」という言葉の最初の用例は、紀元前に成立した「周易」にまでさ