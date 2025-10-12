ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¸©Æâ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ê¤É¤Ë¤ÏÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë°ú¤­Â³¤­Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢»Í¹ñ²­¤Î³¤¾å¤ò1»þ´Ö¤ËÌó25¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï980¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡£Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï30¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï¸©Æâ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×