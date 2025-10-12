Amazon（アマゾン）は、4K対応のストリーミング端末「Fire TV Stick 4K Select」を2025年9月30日、発表した。「Alexa」対応の音声認識リモコン4K高画質ストリーミングへの対応や、ハイ・ダイナミックレンジ規格「HDR10+」のサポートなど、なめらかな動きと鮮明な画質を手にしやすい価格で実現した。各種動画配信サービスの60万本以上の映画やテレビ番組などを楽しめる。アプリを横断して検索でき、好みのコンテンツを探しやすい。