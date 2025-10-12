平将明デジタル大臣が１２日、「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では公明党が自民党との連立政権から離脱することを取り上げた。公明党が離脱の要因として挙げたのが「政治とカネ」。高市氏が裏金問題に関与した旧安倍派の萩生田光一氏を幹事長代行に起用したことを問題視していた。平氏と萩生田氏は早稲田実業高校の先輩後輩という間柄で「萩生田さんにジャイアンというあだ名を付けたのは私です」と告白