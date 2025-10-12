スウェーデンメディアが報道J1リーグ浦和レッズに所属するスウェーデン代表MFサミュエル・グスタフソンの去就が注目されている。スウェーデンメディア「Fotboll Direkt」は、2024シーズンから浦和の中盤を支えている30歳に対し、ハンマルビーIFと古巣でもあるBKヘッケンというスウェーデン1部リーグの2クラブが関心を示していると伝えた。ハンマルビーIFは、春秋制で行われているスウェーデン1部リーグで現在2位となっている。