女優の広瀬すず（27歳）が、10月11日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画「チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜」（2017年）の頃を振り返り、「青春だったわなぁ！」と語った。映画「チア☆ダン」、朝ドラ「なつぞら」などで広瀬すずと共演している富田望生が、番組のゲストとして登場。広瀬が「チア☆ダン」で、登場人物が1人ずつダンスを踊るシーンが