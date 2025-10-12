「ハイパーネオジオ64」は1997年から1999年ごろまで稼働した業務用ゲーム機で、前世代機のネオジオと異なり3DCGの表示が可能になったアーケードゲーム機です。そんなハイパーネオジオ64を、エミュレーターの「MAME」開発者がアーケードシステムとサウンドまで再現に成功しており、実際のプレイ映像を公開しています。After 2 decades of tinkering, MAME finally cracks the Hyper Neo Geo 64https://www.readonlymemo.com/mame-hy