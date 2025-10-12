12日午前、東京・足立区を流れる荒川で人が流されていると通報があり、救助されましたが、その場で死亡が確認されました。東京消防庁によりますと、12日午前10時前、東京・足立区を流れる荒川の千住新橋付近で「黒い服を着た子どもが流されている」と目撃者から119番通報がありました。消防車など12台が出動し救助活動にあたったところ、流されていたのは80代とみられる女性で、救助されましたが、その場で死亡が確認されました。