◆歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」（２１日千秋楽）あの團子ちゃんが宙を飛んでいるのを見上げながら感慨にふけってしまった。義太夫三大名作の「義経千本桜」でＡプロで狐忠信に挑んでいる。初舞台を直前にしたお練りの後、インタビューで「ダンゴ、ダンゴ」とはしゃぎ、父の市川中車から「まったく、もう」と笑われていた８歳の市川團子。もう２１歳か。忠信は大役中の大役。祖父猿翁がケレン味たっぷりの澤屋型で初めて宙乗り