空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。その実力と人気で１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出したレジェンド。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。六番勝負は、「Ｋ―１」ジェロム・レ・バンナ戦。１９９４年４月３０日、Ｋー１グランプリで準優勝を果たした佐竹は、９月１８日の「Ｋー１