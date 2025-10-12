戦後の高度成長期の終わりは1973（昭和48）年の第1次オイルショックとされる。その直前、1つの事件が世間を騒がせた。滋賀銀行の支店で経理一切を任されていた女が約5年間に約9億円を横領。いまなら約23億円に相当し、詐欺・横領事件の被害額としては史上最大だ。彼女の驚きの動機は――。【実際の写真】巨額横領した女性銀行員の顔写真入りで事件を報じた当時の新聞週刊誌などは事件をセンセーショナルに取り上げ、報道は過熱